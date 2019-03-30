مصر تغلق خمسة موانئ لسوء الأحوال الجوية

المصدر: رويترز

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية إغلاق موانئ السويس والزيتيات وشرم الشيخ على البحر الأحمر وبوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط اليوم "السبت" بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة سببه "ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح".

وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن مستمرة وأيضا حركة دخول وخروج البضائع من وإلى الميناءين رغم غلق البوغاز.

وأُغلقت موانئ شرم الشيخ والسويس والزيتيات بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي تراوحت بين 22 و28 عقدة وارتفاع الأمواج إلى ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.