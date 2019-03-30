تأجيل الانتخابات الرئاسية في تونس

المصدر: رويترز

قررت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس الجمعة تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع لتزامن الموعد السابق مع الاحتفالات بالمولد النبوي.

وقال نبيل بوفون، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، في تصريح لوسائل الإعلام: "في إطار تفاعل الهيئة المستقلة للانتخابات مع الواقع قرر المجلس التعديل الجزئي لرزنامة الانتخابات الرئاسية ليصبح يوم 17 نوفمبر بعد أن كان في العاشر من الشهر ذاته".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر، لكن منظمات المجتمع المدني بمحافظة القيروان وعدداً من الأحزاب السياسية طالبت هيئة الانتخابات بتعديل الموعد لتزامنها مع الاحتفالات.