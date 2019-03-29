توافق سعودي أمريكي على تطبيق اتفاق السويد والتصدي لممارسات إيران

المصدر: عدن، عواصم - البيان، وكالات

شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، باجتماع في واشنطن، على ضرورة التصدي لممارسات إيران المزعزعة للاستقرار، وتطبيق اتفاق السويد. وثمّن بومبيو دور المملكة الداعم لتقدم العملية السياسية في اليمن، لافتاً إلى دعم الرياض جهود المبعوث الأممي. وأعلن الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران، بريان هوك، أنه لن تكون هناك إعفاءات جديدة لصادرات النفط الإيراني في شهر مايو، مؤكداً سعي واشنطن لخفضها إلى الصفر.

ميدانياً في اليمن، تقدّمت قوات الشرعية في حجة، في عملية مباغتة مسنودة بدعم التحالف. ووصلت، بحسب مصادر لـ«البيان»، إلى مسافة 10 كيلومترات من مدينة عبس. وفي حيس بالحديدة، قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابية منازل المواطنين، في إطار الخروق المتلاحقة التي ترتكبها، في سياق مساعيها لإفشال جهود السلام. وأعلنت الشرعية عن تصفية 30 من الميليشيا بكمين محكم في الضالع.

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