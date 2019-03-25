قصف إسرائيلي لغزة وقوات القمع تقتحم سجن النقب

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أمس قذيفة على الأقل صوب نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت بقذيفة مدفعية نقطة بالقرب من سيارة إسعاف تابعة للجمعية شمال غزة الأمر الذي أدى لأضرار جسيمة بالسيارة، وذلك خلال تغطيتها أحداث الحدود.

ويأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع بدء الإرباك الليلي حيث بدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد مساء أمس إلى مخيمات العودة الخمس على حدود القطاع للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي وقد أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في فعاليات الإرباك شرق القطاع.

من ناحية أخرى أفادت مصادر الأسري الفلسطينيين بأن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت سجن النقب وانهالت بالضرب على الأسري .. مشيرة إلى أن قوات القمع اقتحمت السجن وأطلقت قنابل الغاز وشاركت أبراج الحراسة في إلقاء قنابل الغاز.