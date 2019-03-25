الحكومة اليمنية تحذّر فريق المراقبين من «شرعنة» الانقلاب

المصدر: عدن - البيان، وكالات

حذرت الحكومة اليمنية فريق المراقبين الدوليين في اليمن من شرعنة الانقلاب الحوثي عبر اعتماد آلية التفتيش الأممية لموانئ البحر الأحمر قبل تنفيذ الميليشيا اتفاق السويد.

وقال نائب وزير النقل اليمني، ناصر شريف، إن الجانب الحكومي أخطر لجنة تسيير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بهذا الموقف، موضحاً أن الجانب الحكومي أكد عدم إمكانية بدء أي نشاط للآلية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها، بحسب اتفاق السويد بشأن الحديدة.

ولفت إلى أنهم أبدوا رفض الحكومة للاجتماع المنعقد بين ممثلين عن آلية الأمم المتحدة وممثلين عن الانقلابيين.

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