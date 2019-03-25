الإمارات تتكفل بعلاج 62 جريحاً يمنياً في الهند

المصدر: عدن- ياسر اليافعي

غادر يوم أمس مطار عدن الدولي 62 جريحاً من جرحى الحرب في اليمن لتلقي العلاج في الهند على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الاهتمام الذي توليه قيادة دولة الإمارات الرشيدة بالشعب اليمني ورفع المعاناة عنه ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة ضده من قبل الميليشيا التابعة لإيران. وتعد هذه الدفعة السادسة من جرحى الحرب الذين يتم تسفيرهم بدفعات منتظمة.

ويعاني الجرحى من إصابات مختلفة نتيجة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإيرانية عليهم وأغلبهم من جرحى الساحل الغربي (مدنيون).

إشادة وشكر

وتكفلت دولة الإمارات بعلاج جرحى الحرب في مستشفيات الداخل، ومن تعثر علاجه في الداخل تم نقله إلى الخارج، حيث تم نقل الآلاف من جرحى الحرب إلى مستشفيات الهند، ومصر، والسودان، ودولة الإمارات.

وثمن الجرحى اليمنيون مواقف دولة الإمارات وقيادتها وشعبها على هذه اللفتة الإنسانية التي أكدوا أنها ليست بالغريبة على قيادة دولة الإمارات، معربين عن ثقتهم في أن دعم الإمارات لعلاجهم سيثمر كل عناية واهتمام.

حضر توديع الجرحى ممثل الهلال الأحمر الإماراتي محمد الشحي، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي.