المصدر: عواصم - وكالات

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

طوى العالم «دويلة تنظيم داعش» بإعلان قوات سوريا الديمقراطية السيطرة الكاملة على آخر جيب للتنظيم الإرهابي في الباغوز. وقال ناطق باسم القوات: «الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق، بعد سنوات من التضحيات الكبرى، نبشر العالم بزوال «دويلة داعش»، وخسارة التنظيم لأراضي سيطرته مئة في المئة».

وأكّدت قوات سوريا الديمقراطية بدء مرحلة جديدة في قتال تنظيم داعش في سوريا بالتعاون مع التحالف الدولي، بهدف القضاء الكامل على الوجود العسكري السرّي لتنظيم داعش المتمثّل في خلاياه النائمة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 100 في المئة من الأراضي التي كانت خاضعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا تحررت بينما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهزيمة تنظيم داعش، معتبراً أنّ ذلك أزال خطراً كبيراً عن بلاده.

وكتب في تغريدتين أشاد فيهما بالتحالف الدولي بعد الإعلان في سوريا عن سقوط آخر مربع للتنظيم: «زال خطر كبير عن بلادنا، لكن التهديد لا يزال قائماً والكفاح ضد المجموعات الإرهابية يجب أن يستمر».

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هزيمة داعش بأنها منعطف تاريخي، داعية إلى مواصلة المعركة ضد المتطرّفين. واعتبر نائب المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي، وليام روباك، أن انتهاء داعش يشكل حدثاً حاسماً في المعركة عليه.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ العالم يطوي صفحة «دويلة داعش»