أوامر ملكية سعودية بتعيينات جديدة وإعفاءات

المصدر: واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية بتعيين كل من المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، والدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة، والأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة ، والدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديرًا لجامعة الحدود الشمالية، والدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة، والدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة، والدكتور سعد بن سعود بن ماجد ال فهيد مساعدًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة، والمهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، من منصبه.