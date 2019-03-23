مقتل ثمانية أطفال في إنفجار قنبلة بأم درمان

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة السودانية اليوم السبت مقتل ثمانية أطفال في انفجار قنبلة بأحد أحياء أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.

وقال متحدث باسم الشرطة السودانية في تصريح اليوم إن سبعة أطفال لقوا حتفهم على الفور عقب انفجار قنبلة بمنطقة الفتح شمال أم درمان، بينما توفي الثامن بالمشفى.

وأشار المتحدث إلى أن الحادثة وقعت في منطقة فضاء، مضيفا أن التحريات لاتزال جارية.

وقال شهود عيان إن الأطفال الثمانية كانوا ضمن مجموعة تحصلت على القنبلة ضمن المخلفات العسكرية بمنطقة تدريب تتبع لواحدة من القوات النظامية في السودان، وعمدوا لحمل القنبلة لأحد المنازل ومحاولة تفكيكها ما تسبب في انفجارها على الفور،ونجى طفلان كانا بالقرب من منطقة الحادث.

وأضاف الشهود إن دوي الانفجار سمع على بعد أميال من منطقة الحادث غرب أم درمان.

وكانت قناة سكاي نيوز الإخبارية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار قنبلة بمنزل في مدينة الفتح غربي أم درمان، إلى الشمال من العاصمة السودانية الخرطوم.