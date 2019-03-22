دمشق تدين تصريحات ترامب حول الجولان

المصدر: وكالات

أدانت دمشق الجمعة موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا خلال حرب 1967 معتبرة انه "ازدراء" و انتهاك "سافر" للشرعية الدولية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن"الموقف الأمريكي تجاه الجولان السوري المحتل يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها".

وكتب ترامب في تغريدة "بعد 52 عاماً، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وقال ترامب إنّ منطقة الجولان الاستراتيجيّة التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمّتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تُعتبر "ذات أهمّية استراتيجيّة وأمنيّة بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".