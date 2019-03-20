الحوثي يشعل مناطق الهدنة بحشود حرب

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أرسلت ميليشيا الحوثي الإيرانية تعزيزات عسكرية إلى مناطق الهدنة جنوب الحُديدة في غرب اليمن، تمهيداً للانقلاب على اتفاق السويد، والتنصل النهائي من تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيا تحشد المقاتلين من محافظات عمران وصعدة وذمار، وترسلهم عبر الطرق الالتفافية إلى جنوب الحُديدة. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيا تمنع 4 سفن تحمل مواد غذائية من دخول ميناء الحديدة. في وقت أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه تم تحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقاً لاتفاق الحديدة.

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