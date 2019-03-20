الإمارات تطلق حملة واسعة لمكافحة حمى الضنك في عدن

المصدر: عدن - وام

أكدت دولة الإمارات - عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» - حرصها على التصدي ومكافحة «حمى الضنك»، الذي انتشر مؤخراً في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن».

وفي هذا الإطار، التقى محمد الشحي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، وكيل محافظ عدن، رشاد شائع، حيث تم مناقشة آلية تنفيذ حملة رش واسعة لمدة أسبوع في جميع مديريات المحافظة لمكافحة «حمى الضنك».

وأكد الشحي خلال اللقاء، استعداد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توفير الاحتياجات اللازمة للحملة التي تستهدف حماية المواطنين اليمنيين من مخاطر «حمى الضنك».

من جانبه، أشاد وكيل محافظة عدن بجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، معرباً عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني في المجالات كافة.

وكانت دولة الإمارات قدمت عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» دعماً نوعياً على فترات مختلفة في إطار جهودها للتصدي لـ «حمى الضنك»؛ تمثل في افتتاح مركز في مستشفى الجمهورية عام 2015 وتزويد السلطة المحلية آليات رش في 2016، إضافة إلى افتتاح مركز خاص بحمى الضنك في تعز العام الماضي.

تطعيم

دشّن وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، حملة التطعيم للمواشي ضد الطاعون والجدري للمجترات الصغيرة، والتي تستمر 15 يوماً في عدد من مديريات المحافظة. وأشار العبودي إلى أن حملة التطعيم تأتي ضمن مشروع الطوارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأشد ضعفاً عبر منظمة «الفاو» بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

موضحاً أن الحملة تستهدف مديريات الغيضة وحصوين وقشن. وأوضح مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل (230) ألف ماشية كدفعة أولى من إجمالي (763) ألفاً في جميع المحافظة.