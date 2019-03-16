استشهاد 4 مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي

المصدر: وكالات

أكدت الحكومة المصرية السبت أن أربعة مصريين استشهدوا خلال الاعتداءين الإرهابيين على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة وأسفرا عن استشهاد 50 شخصا.

وأفاد بيان على صفحة وزارة الهجرة المصرية على فيسبوك إن "السلطات النيوزيلندية أكدت استشهاد 4 مصريين وهم منير سليمان وأحمد جمال الدين عبد الغني وأشرف المرسي وأشرف المصري".

وحسب بيان الوزارة، فإن سفير مصر لدى نيوزيلندا طارق الوسيمي أكد أن "الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين اليوم في هاغلي كوليدج بجوار مستشفى كرايست تشيرش".

وأضاف الوسيمي انه "تم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم للمستشفى".

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