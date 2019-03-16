ماذا تعني الإشارة التي قام بها إرهابي نيوزيلندا أمام المحكمة؟

المصدر: وكالات

ظهر الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت أمام محكة نيوزيلندية وهو يرتدي ملابس السجناء ومكبل اليدين، إذ وجه له القاضي تهمة القتل، دون أن يتفوه في المقابل بكلمة واحدة.

وذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" أن المتهم (28 عاما)، الذي كان يرتدي ملابس السجن البيضاء، ابتسم بتكلف بينما كانت وسائل الإعلام تصوره وهو داخل قفص الاتهام.

وأظهرته الصور وهو يشير بعلامة "القبول" بيده خلال مثوله أمام المحكمة، في إشارة تستخدم لتأييد أيديولوجية تفوق البيض، ويؤمن هؤلاء العنصريون بتفوق الجنس الأبيض على بقية الأجناس، ويعارضون بشدة الهجرة.