واشنطن تلوّح بالحزم لمواجهة مراوغات الحوثي

المصدر: نيويورك - البيان، وكالات

أعرب ممثل أمريكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن عن الوضع في اليمن، عن امتعاضه من عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة، وتسمية الحوثيين مقاتليهم بـ«قوات محلية»، مشدداً على أنه لا يمكن مساواة الحوثيين بالحكومة الشرعية.

وأكد المندوب الأمريكي أيضاً أن من يعرقل تنفيذ الاتفاقيات، ويسعَ لاستمرار الأعمال العدائية، ستتم مواجهته بحزم من قبل مجلس الأمن الدولي. من جهته، حدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أربعة محاور للإطار السياسي في المشاورات المقبلة، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهيئة رقابة لضمان نزع السلاح، وتعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وإعادة النظر في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وأكد غريفيث، في مجلس الأمن، أنه لا يزال يتواصل مع الأطراف للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى. وشكر الحكومة الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار، موضحاً أن بناء الثقة بين الطرفين ضروري لتنفيذ الاتفاق.

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