مصر تمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ 737 ماكس

المصدر: د ب أ

منعت سلطات الطيران المصرية اليوم الأربعاء عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ 737 ماكس في الأجواء والمطارات المصرية وهو نفس طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وذلك في إطار إجراءات السلامة للركاب والطيران.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان صحفي اليوم:" اتخذت سلطة الطيران المدني المصري قراراً احترازياً لصالح سلامة الركاب والطيران بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينغ من طراز البوينغ (B737 /Max) في الأجواء و المطارات المصرية".

وأشارت إلى أنه تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم و ذلك في أعقاب الحادث المؤسف لشركه الخطوط الجوية الأثيوبية يوم 10 مارس الجاري لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.

وأضافت أنه جارى عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية و الشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية.

ويذكر أن شركة مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات البوينغ B737/max نفس طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي، مع العلم أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

وأوقفت بعض الدول تشغيل الطائرات من هذا الطراز أو مرورها في الأجواء وذلك بعد حادث تحطم طائرة الاثيوبية عقب إقلاعها بـ 6 دقائق من أديس ابابا في طريقها إلى نيروبي ومصرع جميع ركابها.