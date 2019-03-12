عُمان تعلق تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس بعد حادث الإثيوبية

المصدر: رويترز

أوقفت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس على الرحلات المتجهة إلى مطارات السلطنة أو منها عقب حادث تحطم طائرة من نفس الطراز لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقالت الهيئة العمانية العامة للطيران المدني على تويتر إنها قررت "تعليق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى جميع مطارات السلطنة إلى إشعار آخر".

وتشغل الطيران العماني المملوكة للدولة خمس طائرات 737 ماكس 8، وفقا لموقعها على الإنترنت، وهو نفس نموذج الطائرة الذي تحطم للخطوط الإثيوبية يوم الأحد.

والصين واستراليا وسنغافورة من بين الدول التي أوقفت مؤقتا تشغيل الطائرة منذ الحادث الذي قُتل فيه جميع الركاب والطاقم.