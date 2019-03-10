السيسي يختار كامل الوزير وزيراً للنقل

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد ترشيح اللواء كامل الوزير لمنصب وزير النقل.

وأرجع السيسي، في تصريح خلال "الندوة التثقيفية للقوات المسلحة"، عدم تولي الوزير المنصب بعد إلى أن مجلس النواب في عطلة.

وقال :"البرلمان في عطلة ... يتيعن أن يوافق البرلمان على الوزير أو أي وزير نرشحه، وبعدها يؤدي اليمين، ومن ثم يتولى المسؤولية".

تجدر الإشارة إلى أن الوزير يتولى حاليا منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد شاركت الهيئة تحت رئاسته في العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وكان وزير النقل السابق هشام عرفات قد قدم استقالته في فبراير الماضي بعد الحادثة التي وقعت في "محطة مصر" (محطة القطارات الرئيسية في مصر) وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.