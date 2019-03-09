قرقاش: عرقلة الحوثي للحل السياسي حقيقة أدركها العالم

المصدر: عواصم البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تويتر، أن «المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اكتشف مبكراً أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم يدرك المبعوث الحالي مارتن غريفيث هذه الحقيقة..

مبعث قلقنا الأساسي هو إطار استوكهولم ومستقبل العملية السياسية واتفاق انسحاب الحوثي من الحُديدة والموانئ». ووجَّه تحالف دعم الشرعية في اليمن تحذيرات شديدة لميليشيا الحوثي من مغبة الاستمرار في استهداف المواقع المدنية والمدنيين بالطائرات المسيرة، معلناً تدميره لإحداها كانت تستهدف مناطق سكنية باتجاه مدينة أبها السعودية.

واستعادت قبائل حجور، مواقع عدة من ميليشيا الحوثي بمديرية كشر في حجة، فيما شهدت مديرية الحشا بالضالع، معارك ضارية بين قوات الجيش، وميليشيا الحوثي، تكبّدت خلالها الأخيرة عشرات القتلى والجرحى.

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