القيادي السابق بن صبيح: «الإخوان» جماعة تآمر وتخريب

وجّه عبدالرحمن بن صبيح السويدي، المدان في قضية التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية، ومؤلف كتاب كبنجارا، نصيحة للشباب العربي بألا يكونوا أدوات في يد تلك التنظيمات الإرهابية لتنفيذ مصالح وقتية.

وكشف السويدي، في لقاء تلفزيوني أمس، خبايا التنظيم وتآمره على أمن دول الخليج العربي واستقرارها. ودعا الشباب المغرر بهم للعودة إلى رشدهم والتوقف عن تشويه صورة دولتهم، وطالبهم بالعودة لقضاء عقوباتهم وفقاً للقانون حتى يتسنى لهم الانخراط مجدداً في مجتمعاتهم. وأكد أن النظام القطري يدعم تنظيمات الإخوان الإرهابية في بلدانها عبر منحها غطاء العمل الخيري لتنفيذ أجندته في دولها.

وأضاف السويدي: «أقول للشباب الموجودين الذين دخلوا في علاقات مع التنظيم السري راجعوا حساباتكم». وأكد ضرورة عدم الانسياق وراء جهات الإعلام التي تدعو لإثارة الفتنة.

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