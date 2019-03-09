البشير يوجّه بإطلاق سراح النساء المعتقلات كافة

المصدر: د ب أ

وجه الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة بإطلاق سراح النساء المعتقلات كَآفَّة على ذمة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر شهرين.

فِي ذات السياق، قال شهود عيان إن الأجهزة الأمنية استخدمت أمس الرصاص الحي في الهواء لتفريق متظاهرين بحي بري في مدينة الخرطوم.

واندلعت تظاهرات بعد صلاة الجمعة بحي بري في الخرطوم وحي ودنوباوي في مدينة أم درمان، وعملت الشرطة على تفريقها بالغاز المسيل للدموع.

وفي ذات الشأن، رصدت اللجنة المركزية للأطباء ستة إصابات وسط المتظاهرين أمس بأحياء مختلفة، بينها إصابات بالرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع بجانب إصابتين بسبب الضرب، وأشارت لاستقرار جميع تلك الحالات.

من ناحية أخرى، طالب البشير في لقاء مع القيادات السياسية والإدارة الأهلية بشرق السودان اليوم بإعادة النظر في العقد الذي وقعته الحكومة قبل ما يزيد على الشهرين مع شركة فلبينيه لإدارة الميناء الجنوبي بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بعدما أثارت سخطا وسط العاملين.