قرقاش: «الإخوان» في مرحلة انعدام توازن

المصدر: دبي - البيان ، القاهرة - وكالات

وصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تبنّي جماعة الإخوان العنف ضد الدولة والمجتمع في مصر بأنه توجّه يائس يعكس حالة الرفض الشعبي لحكمهم والكراهية غير المسبوقة تجاههم في الشارع المصري، وغدوا في مرحلة انعدام توازن، وذلك تعليقاً من معاليه على اشتباك الأمن المصري مع مجموعة إرهابية في محافظة الجيزة قر ب القاهرة، أسفر عن مقتل 7 إرهابيين.

وفي صفحته على موقـــع «تويتر»، غـرّد قرقاش بأن تنظيم الإخوان يعيش تــحدياً وجودياً بأبعاد تاريخية في مصر، مضيفاً أن الجماعة تشتتت نتيجة لخيارات المواجــهة العنيفة.

مشيراً إلى أن الرفض الشــعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوّضهما الضجيج الإعلامي المموّل خارجياً. وأعلنت وزارة الداخلــية المصـــرية، أمس، القضاء على 7 عناصر إرهابية تابعة لحركة «حسم» بمحـــافظة الجــيزة القــريبة من القاهرة، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

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