قرقاش: أساس أزمة الإخوان هو تبني العنف ضد الدولة والمجتمع

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا، مضيفاً أن أساس أزمة جماعة الإخوان هو تبني العنف ضد الدولة والمجتمع.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية في تويتر "يعيش الإخوان المسلمون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة ان توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري".

وأضاف "وعلى الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا".