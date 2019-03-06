التحالف يشكو الحوثي إلى مجلس الأمن

المصدر: عدن، نيويورك - البيان، أ.ف.ب

اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي الميليشيا الحوثية بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 فبراير لإعادة نشر القوات في موانئ البحر الأحمر.

وبحسب رسالة ذكرت «فرانس برس» أمس أنها اطلعت عليها، دعت الحكومة اليمنية والتحالف مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الطلب من الحوثيين تطبيق التزاماتهم.

ونصت الرسالة، التي أُرسلت أول من أمس، على أن «رفض الحوثيين المفاجئ وغير المفسّر للانسحاب من ميناءي صليف وراس عيسى لا يفاجئنا بعد أشهر من أساليب المماطلة من جانبهم».

وسجلت قوات التحالف 1754 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر، بحسب الرسالة التي أضافت أن 125 عنصراً من القوات الموالية للحكومة قُتلوا خلال تلك الفترة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الأزمة اليمنية في 19 مارس. في السياق، حذرت الشرعية من أي طروحات التفافية على اتفاق الحديدة، وآخرها ما تم تداوله عن «سلطة محايدة» تتولى إدارة محافظة الحديدة، بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حُسمت في اتفاق السويد.

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