الجبير: من المبكر معاودة فتح السفارة السعودية في دمشق

المصدر: رويترز

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين إن المملكة لن تعاود فتح سفارتها في سوريا دون إحراز تقدم في العملية السياسية لإنهاء الحرب.

وقال الحبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض "هذا الأمر (معاودة فتح السفارة) يتعلق بالتقدم الذي تحرزه العملية السياسية في سوريا، فأعتقد أن "بدري شوية على الموضوع".

وأضاف "فيما يتعلق بإعادة بناء سوريا، أيضا إعادة بناء سوريا ما يتم إلا بعد ما تنتهي الحرب، ونستطيع ضمان الاستقرار والأمن في سوريا".

وفيما يتعلق بإعادة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية قال الجبير "إعادة سوريا للجامعة العربية "سيكون مربوطا بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد أنه لا زال الموضوع مبكرا، وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام".