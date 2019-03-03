انطلاق رحلة عمرة من قطاع غزة لأول مرة منذ 2014

المصدر: د ب أ

انطلقت اليوم الأحد أول رحلة عمرة من قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية عبر مصر لأول مرة منذ عام 2014.

ويضم الفوج الأول 800 معتمر وتم تخصيص عمل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لعبورهم على أن ينتقلوا جوا عبر مطار القاهرة الدولي إلى السعودية.

وفي 12 من الشهر الماضي أعلنت السلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة.

وفي حينه، صرح وزير الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية يوسف ادعيس ، في بيان، بأن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

وبحسب البيان، فإنه من المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرا من سكان قطاع غزة.

وكان تم منع سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة من أداء مناسك العمرة منذ 2014 بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء المصرية وأزمة إغلاق معبر رفح المتكررة.