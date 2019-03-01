«دول المقاطعة»: الإجراءات ضد النظام القطري تحمي أمننا القومي

المصدر: جنيف - وام

ألقى السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بياناً نيابة عن السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في إطار ممارسة حق الرد للرباعي العربي على المزاعم التي وردت ببيان وزير الخارجية القطري أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وقال بوجيري: «نؤكد من جديد أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري، لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا وليس حصاراً كما تدعيه قطر».

وأضاف أن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها، ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إننا نعيد التأكيد على تمسُّك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

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