«دول المقاطعة»: الإجراءات ضد النظام القطري من أجل حماية أمننا القومي

المصدر: جنيف - وام

ألقى السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بياناً نيابة عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت ببيان وزير الخارجية القطري أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وقال المندوب الدائم لمملكة البحرين: «نؤكد من جديد أنّ الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري، هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري، لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا وليس حصاراً كما تدعيه قطر.

وأضاف: إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها، ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب، والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً.

وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إننا نعيد التأكيد على تمسك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لإنهاء تلك الأزمة السياسية بعيداً عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس.

ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية، دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها.

إضاءة

تتمثّل أبرز مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر، في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري معها.

كما تتضمن قائمة المطالب إغلاق قناة الجزيرة، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع، وتسليم المطلوبين المتهمين بقضايا الإرهاب.