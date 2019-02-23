الملك سلمان ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

المصدر: واس

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم السبت أمراً ملكياً، قبيل لحظات من مغادرته البلاد متوجها إلى مصر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان أناب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.

ووصل خادم الحرمين إلى شرم الشيخ وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق يوم الأحد وتستغرق يومين.

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ عددا من القضايا من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.

وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.