مقتل 8 إرهابيين في سيناء

المصدر: رويترز

قال الجيش المصري اليوم الأربعاء إن قواته قتلت ثمانية عناصر إرهابية خلال ملاحقة المشاركين في هجوم على ارتكاز أمني بمحافظة شمال سيناء في وقت سابق هذا الأسبوع أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.

وقال المتحدث العسكري في بيان "بناء على معلومات استخباراتية لرصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية التي اشتركت في العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم وأسفرت النتائج عن... القضاء على عدد ثمانية أفراد إرهابيين شديدي الخطورة".

وقال الجيش في بيانه الصادر اليوم إن قواته دمرت سبعة "أوكار" يستخدمها الإرهابيون وعثرت بداخلها على كميات من الأسلحة والذخائر وكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأضاف أنه دمر أيضا سيارتين ملغومتين كانتا مجهزتين لاستهداف القوات.

وكانت وزارة الداخلية قالت الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت 16 "إرهابيا" في عمليتين منفصلتين بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.