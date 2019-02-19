اختطاف 12عراقيا في منطقة صحراوية بين كربلاء والأنبار

المصدر: د ب أ

ذكر بيان عسكري عراقي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن مسلحين اختطفوا 12عراقيا في منطقة صحراوية تقع بين محافظتي كربلاء والانبار.

واوضح بيان لخلية الإعلام الامني في قيادة العمليات المشتركة ان "مسلحين يستقلون سيارتي حمل (نقل) نوع بيك اب قاموا بارتكاب جريمة خطف ١٢ مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع (نبات) الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد ١٢٠ كيلو متر غربي ناحية النخيب.

وذكر البيان : "بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والانبار.

وباشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة الحدث على الفور باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث.

وتشهد المناطق الصحراوية غربي العراق عملية جمع الكمأ بعد انتشارها بشكل كبيرة وطرحها للاسواق حيث تواجه اقبالا كبيرا من الاهالي.