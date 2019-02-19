قرقاش: قطر دولة القضية اليتيمة تستمر بالتخبط في أزمتها

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة».

وأضاف على تويتر، أن «الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هي حال استراتيجية الدوحة اليوم».

وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش: «في هذا السياق يستمر تخبط الدوحة، ولا شك في أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول، وعلى رأسها الرياض»، مؤكداً أن «هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح».

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قرقاش: الأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة