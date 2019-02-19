الإمارات تغيث اليمن بمشاريع تنموية وإنسانية

المصدر: عدن، الرياض- البيان، وكالات

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشاريع تنموية وإغاثية جديدة، لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب التي فرضتها عليهم ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وافتتحت الهيئة مركزاً صحياً في منطقة الزهاري التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن، كما واصلت تنفيذ مشروع «سقيا ماء» بقرى بني يوسف في مديرية المواسط بريف تعز، لتلبية احتياجات 20 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب لمدة شهرين، في وقت وزع فريقها مساعدات غذائية على 2400 شخص بمديرية حطيب في محافظة شبوة.

ميدانياً، أرسلت ميليشيا الحوثي الإيرانية، تعزيزات عسكرية إلى الحُديدة، بعد ساعات من موافقتها على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار من موانئ الحُديدة، ما يكشف عن النوايا المبيتة للميليشيا في استخدام الاتفاق غطاء لإعادة تموضع مسلحيها، وإرسال تعزيزات وتكديس الأسلحة للانقضاض عليه.

وحققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي على جبهات تعز وصعدة، كما تهاوى عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرتها في مران، مسقط رأس زعيم الحوثي.

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