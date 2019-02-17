ولي العهد السعودي يصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية

المصدر: واس

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهدالسعودي ، اليوم (الأحد)، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان ضمن جولة تشمل أيضاً الهند والصين، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويلتقي ولي العهد السعودي خلال الجولة بقادة تلك الدول وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد عمران خان رئيس وزراء باكستان، بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، مؤكداً أن الزيارة تدل على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان.

وأوضح في تصريح نشرته وسائل الإعلام الباكستانية الرسمية اليوم أن زيارة ولي العهد السعودي ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد وستنقلها إلى شراكة اقتصادية قوية.

وقال : إن الاستثمارات المصاحبة لزيارة ولي العهد السعودي ستكون أكبر استثمارات في تاريخ باكستان، مشيراً إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين بما في ذلك إنشاء مصفاة للنفط في ميناء "جوادر" باستثمار سعودي.