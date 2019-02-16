مقتل شرطي سوداني على يد متظاهرين

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة السودانية الجمعة مقتل أحد أفرادها على يد متظاهرين في تظاهرات اندلعت بحي الامتداد في العاصمة الخرطوم أول أمس.

وتشهد مدن سودانية قبل نحو شهرين سلسلة تظاهرات احتجاجا على الاوضاع المعيشية في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية هاشم عبدالرحيم في مؤتمر صحفي مساء أمس "إن مجموعة من المتظاهرين بحي الامتداد جنوب الخرطوم نصبوا كمينا لمركبة تحمل مجموعة من أفراد الشرطة العزّل، أسفر عن وقوع إصابات وسط أفراد الشرطة احدها كانت خطيرة قادت لمقتل شرطي".

وأشار عبد الرحيم إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم على ذمة الحادثة، من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح هاشم أن المجموعة الشرطية التي تم استهدافها لا علاقة لها بفض التظاهرات، وإنما كانت قادمة من مركز تدريب إلى رئاسة شرطة المحلية.

وكانت الحكومة السودانية أكدت في وقت سابق ان عدد قتلى التظاهرات التي اندلعت في مدن سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي، بلغ 31قتيلا بينما يقول نشطاء وقانونيون إن العدد تجاوز الـ 40.