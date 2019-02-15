مقتل رجلي أمن ومدني جراء انفجار لغمين في الأردن

المصدر: وام

قتل مدني وشرطيان وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء انفجار لغمين أرضيين غرب العاصمة الأردنية عمان اليوم.

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات في تصريح نقلته وكالة بترا أنه تم الإبلاغ عن وقوع انفجار في منطقة خلاء في وادي الأزرق محافظة البلقاء وأن الأجهزة الأمنية المختصة توجهت على الفور إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة أحد المواطنين أثناء عمله في المنطقة.

وأضافت أنه وخلال تعامل القوة الأمنية المختصة مع موقع الانفجار وقع انفجار آخر نجم عنه مقتل ملازم أول من مرتبات الأمن العام ورقيب أول من مرتبات جهاز المخابرات العامة بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين من مرتبات الأجهزة الأمنية.

وأكدت غنيمات أن التحقيق جار من الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.