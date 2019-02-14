قرقاش: الحوثي يهدد فرصة تاريخية للسلام

المصدر: دبي، لندن - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «تنفيذ اتفاق استوكهولم أولاً هو الموقف المنطقي والواضح ومن ثم السير في مفاوضات تتناول الملفات الأخرى».



وأضاف معاليه على تويتر أن «الحل السياسي للأزمة لن يتحقق بنقض الالتزامات والتعهدات»، وقال: «أمامنا فرصة تاريخية تهددها الجهود الحوثية للالتفاف على استوكهولم».



وعاودت ميليشيا الحوثي استهداف صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة غرب اليمن للمرة الثالثة خلال أسابيع.

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