الرئيس المصري يتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي

المصدر: رويترز

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد رئاسة الاتحاد الأفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس عام 2002 بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وتسلم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في بداية القمة الأفريقية الثانية والثلاثين لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والتي افتتحت في أديس ابابا اليوم.

وقال السيسي في كلمة بعد تسلمه الرئاسة من بول كاجامي رئيس رواندا إنه يتطلع "لتعزيز العمل الأفريقي المشترك".

لكنه أضاف في الكلمة التي نقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة من أديس ابابا أنه يتولى رئاسة الاتحاد "في ظرف قاري ودولي دقيق".

وتعقد القمة التي بدأت بجلسة مغلقة بعنوان "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

وعلى هامش القمة عقد السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة ثلاثية قال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي إنهم ناقشوا خلالها سبل تعزيز التعاون بين دولهم.

وهناك خلافات قائمة منذ سنوات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.