الجبير: القيادة السعودية «خط أحمر»

المصدر: واشنطن ـــ وكالات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن قضاء المملكة ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي، مشدداً في تصريحات من العاصمة الأمريكية واشنطن على أن القيادة السعودية «خط أحمر».

ولفت الجبير إلى أن القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذراً من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي قائلاً: «إننا نأمل من الكونغرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي».

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