الجبير: القيادة السعودية خط أحمر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن قضاء المملكة ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي، مشدداً في تصريحات من العاصمة الأمريكية واشنطن على أن القيادة السعودية «خط أحمر».

ولفت الجبير إلى أن القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذراً من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية. وأضاف الجبير أنه لا يمكن التعليق على تقرير «نيويورك تايمز» بشأن خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي قائلاً: «إننا نأمل من الكونغرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي». وأكد الجبير أن محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها، وسنحاسب المتورطين بمقتله.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الجبير إن السعودية تدعم حل الدولتين وفق حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، لافتاً إلى أن المملكة تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وتابع: «عرضنا إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكنه لم يبد اهتماماً». وفي سياق آخر، التقى الجبير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة. واشنطن ـ وكالات