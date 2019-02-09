الإمارات: الحوثيون العائق الحقيقي لعملية السلام

المصدر: دبي، عدن ـــ البيان، وكالات

أكدت الإمارات مواصلة ميليشيا الحوثي إعاقة التوصل إلى «سلام حقيقي» في اليمن، والسعي إلى إفشال العملية السياسية، التي تم التوصل إليها في السويد برعاية الأمم المتحدة. بالتزامن مع إحباط الحوثيين جهود التوصل إلى اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

ووصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ميليشيا الحوثي بأنها العائق الحقيقي والعقبة التي تعترض مسار عملية السلام.

في الأثناء، نفت الحكومة اليمنية في بيان ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع الحوثيين حول إعادة الانتشار في الحديدة. وحمّلت الحوثيين مسؤولية إخفاق جولة التفاوض.

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