التحالف يدمّر مواقع للحوثيين في صعدة وحجة

المصدر: ■ عدن- البيان- وكالات

شن طيران التحالف، فجر أمس غارات جوية على ميليشيا الحوثي بمديرية كشر بمحافظة حجة، وأهداف متفرقة للميليشيا في محافظة صعدة .

وقالت مصادر إن الغارات أسفرت عن تدمير نقطة عسكرية للميليشيا شرق العبيسة كانت تتجمع فيها حشود للميليشيا، ما أسفر عن قتلى وجرحى بالعشرات، كما دمّر طيران التحالف نقطة ثانية عبارة عن طقم محمل بالسلاح والذخائر في ذو نحزه شرق العبيسة ، أما الغارة الثالثة فقد دمرت موقعاً عسكرياً يحوي سلاحاً ثقيلاً

4غارات

من جهة أخرى، أغارت مقاتلات التحالف العربي، أمس على مواقع وأهداف متفرقة للمسلحين الانقلابيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن أربع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في مديرية كتاف.

وبحسب المصادر فإن غارتين جويتين استهدفتا طقمين للمسلحين الانقلابيين محملين بالأفراد، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما.

وذكرت المصادر بأن غارة جوية ثالثة استهدفت شاحنة للانقلابيين كانت محملة بالذخائر، فيما استهدفت غارة رابعة مواقع للمسلحين الانقلابيين في جبل العاديات

اشتباكات

في الأثناء، يستمر الحصار على قبائل حجور للأسبوع الثالث منذ بدء المواجهات .

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين قبائل حجور وميليشيا الحوثي في مديرية «كُشر» بمحافظة حجة، وذلك استمرارا للهجوم الذي شنته الميليشيا قبل أسبوعين على المحافظة، والذي فشل في إحراز أي تقدم عسكري حتى الآن.