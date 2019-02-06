اعتقال 5 "داعشيات" بينهن عربيات في الموصل

المصدر: د ب أ

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى اليوم الاربعاء اعتقال خمس "داعشيات"، بينهن عربيات الجنسية، بالبلدة القديمة في مدينة الموصل التي تقع على بعد 400 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال المقدم محمد طارق من شرطة نينوى لـ (د.ب.أ): "تمكنت قوة أمنية اليوم، وبناء على معلومات استخباراتية، من اعتقال خمس داعشيات في منطقة راس الكور بالبلدة القديمة (في الموصل)، بينهن ثلاث من جنسيات سورية ومصرية،" مشيراً إلى أنه تم اقتيادهن إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهن.

وأضاف أن قوة أمنية أخرى تمكنت اليوم أيضا من "اعتقال مسؤول الأمن في تنظيم داعش، المدعو خلف زيدان الشمري في منزله بقرية الكبة، داخل ناحية الرشيدية/20كلم شمال الموصل/ وتم اقتياده إلى قيادة عمليات نينوى للتحقيق معه".

وتقوم القوات الأمنية العراقية بين الحين والأخر باعتقال عناصر من تنظيم داعش ما زالت تنشط في مناطق مختلفة من الموصل، حيث تقوم بتنفيذ عمليات تستهدف القوات العراقية والمدنيين، رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على التنظيم الإرهابي في البلاد.