ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في الجزائر

المصدر: د ب ا

أعلن قادة أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر اليوم السبت، عن ترشيحهم رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 18 أبريل 2019.

وأكدت أحزاب التحالف الرئاسي في بيان مشترك بعد اجتماعها بمقر حزب جبهة التحرير الوطني أنها " ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، توقع أن يعلن رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه لولاية خامسة في رسالة موجهة للشعب.

وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي في ختام الدورة السادسة للمجلس الوطني لجزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه اليوم:" من حق الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة وأنا مقتنع بأنه سيترشح وهذا لا يحتاج إلى تخمين أو حسابات. أتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه في رسالة موجهة للشعب الجزائري".

وأكد أويحيى، أن الرئيس بوتفليقة، لن يقوم بالحملة الانتخابية في حال ترشحه بدعوى أنه " لا يحتاج الى حملة انتخابية، لان التحالف الرئاسي "أحزاب الموالاة" يدعمه، والشعب يعرفه ويرى إنجازاته وانتصر له في كل المحطات".