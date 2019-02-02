وفاة 7 سوريين جراء انهيار مبنى سكني في حلب

المصدر: د ب أ

لقي سبعة أشخاص حتفهم في انهيار مبنى سكني بسبب الحرب في مدينة حلب شمالي سورية صباح اليوم السبت.

وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة حلب محمد حنوش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) :" توفي سبعة اشخاص، وهم أفراد عائلتين كانتا تسكنان /المبنى المتصدع/ المؤلف من أربعة طوابق في حي صلاح الدين جنوب غرب مدينة حلب".

وأرجع حنوش انهيار المبنى إلى التصدعات جراء الحرب، لافتا إلى أن أغلب مباني حي صلاح الدين التي كانت تسيطر عليها المجموعات الارهابية المسلحة متصدعة. وقال إن الأحوال الجوية السيئة والأمطار قد ساهمت أيضا في انهيار المبنى.

وأشار المسؤول إلى أن عددا من القرارات صدرت من مجلس مدينة حلب لأجل إخلاء تلك المباني المتصدعة .

وأصيبت مبان كثيرة في مدينة حلب، وخاصة الأحياء الشرقية ، التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة، بأضرار كبيرة في البنية الانشائية جراء القصف المدفعي والصاروخي خلال الحرب .