الأطراف اللبنانية تتفق على حكومة جديدة

المصدر: رويترز

قالت ثلاثة مصادر سياسية من فصائل مختلفة إن الزعماء اللبنانيين توصلوا اليوم الخميس الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة نحو انهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد بإجراء الاصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وقالت المصادر إن الحكومة ستعلن اليوم الخميس. وقال مسؤول بارز إن وزير المالية علي حسن خليل سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.

وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي وهي الأولى منذ تسع سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.

وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها. وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.