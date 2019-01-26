مساعدات الإمارات لإغاثة اللاجئين السوريين ترتفع إلى 3.59 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ـ وام

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها، خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 3.59 مليارات درهم «976.4 مليون دولار».

وشملت تلك المساعدات المقدمة من الدولة مساعدات غذائية بقيمة 1.230.6 مليار درهم، بينما بلغت المساعدات الخاصة بالإيواء والمواد غير الغذائية 711.3 مليوناً، في حين بلغت المساعدات في الجانب الصحي 635.5 مليون درهم.

وبشأن المساعدات على صعيد الخدمات اللوجستية والدعم والتنسيق، فقد بلغت 567.4 مليوناً، فيما بلغت في قطاع المياه والنظافة العامة 233.2 مليوناً، وفي قطاع التعليم 190.1 مليون درهم.

وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات 15.3 مليون درهم، إلى جانب مساعدات أخرى بقيمة 3 ملايين درهم.

وضمن برامج الاستقرار، قدمت دولة الإمارات مبلغاً قيمته 183.7 مليون درهم لتنفيذ برامج الاستقرار في محافظة الرقة، وذلك للمناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين. كما قدمت دولة الإمارات 86 مليوناً لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، وذلك لتنفيذ برامج إعادة تأهيل قطاعات الصحة والزراعة وبرامج الأمن الغذائي وتوليد الطاقة وتوفير المياه.

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