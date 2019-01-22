قرقاش: مطلوب حزم دولي لإلزام الحوثي بالاتفاق

المصدر: أبوظبي، عدن - البيان، وكالات

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنه من الضروري ممارسة ضغوط دولية لإلزام ميليشيا الحوثي الإيرانية تطبيق اتفاق السويد.

وأشار معاليه، خلال لقائه مبعوث مملكة السويد إلى اليمن وليبيا، بيتر سيمينبي، بأبوظبي، إلى أنّ العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة، ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية من هذه العملية، دون التطبيق الكامل والواضح لاتفاق السويد. وأكّد معاليه حرص دولة الإمارات على أن تقوم الموانئ اليمنية بدورها الكامل في الجوانب الإنسانية والتجارية، دون التدخل السلبي للميليشيا الحوثية في هذا الجانب.

وتواصل ميليشيا الحوثي، خرقها اتفاق السويد، حيث رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، 688 خرقاً ارتكبتها الميليشيا منذ سريان الهدنة أدت إلى مقتل 48 مواطناً يمنياً، وإصابة 362 آخرين.

وبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، زيارة إلى صنعاء تستمر يومين بهدف إنقاذ اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة، قبل أن يتوجه إلى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي.

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