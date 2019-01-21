تهافت على الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر

المصدر: د ب أ

كشف وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي الأحد عن قيام 5 أحزاب سياسية و6 شخصيات، بسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الجمعة عن موعد اجراء الانتخابات الرئاسية، واستدعاء الهيئة الناخبة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بدوي، في مؤتمر صحفي في ختام المنتدى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إن أحزاب التجمع الجزائري وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة وجبهة المستقبل وحزب النصر الوطني وطلائع الحريات سحبت استمارات الترشح، فضلا عن 6 شخصيات عبروا عن رغبتهم في دخول هذا الاستحقاق الانتخابي كمترشحين أحرار، من دون أن يكشف عن هوياتهم.

وكان اللواء المتقاعد علي غديري والناشط السياسي المعارض رشيد نكاز، أعربا عزمهما خوض الاستحقاق الرئاسي.

وتوقع وزير الداخلية الجزائري توسع قائمة الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة.

كانت وزارة الداخلية دعت السبت المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقرها، وذلك عملا بأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.