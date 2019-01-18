كاميرت ينجو من محاولة اغتيال حوثية في الحُديدة

المصدر: عدن، عمّان ـ البيان، وكالات

أطلقت عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية النار على رئيس لجنة المراقبين الأممية في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، الذي نجا من محاولة الاغتيال.

وفتحت الميليشيا النار باتجاه موكب كاميرت أثناء عودته من منطقة سيطرة قوات الشرعية في الحديدة، وبعد أن التقى بممثلي الشرعية في اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار. وأعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها بخير، وأكدت حدوث «إطلاق نار» باتجاه موكب كاميرت. وفي عمّان، اتفقت لجنتا تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية والحوثيين، على جداول زمنية جديدة لإعادة صياغة الجانب الزمني في الاتفاق التبادلي بينهما.

أمنياً، قُتل المسؤول الحوثي عن الطائرات المسيّرة المصنعة إيرانياً، والمطلوب رقم 19 للتحالف العربي، اللواء إبراهيم علي الشامي، في عملية استخباراتية للتحالف.

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